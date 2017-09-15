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Spor

(Görüntülü Haber) Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu

OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA) TVF Başkanı Üstündağ: "Milli Takımı güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor" A Milli Bayan Voleybol Takımı, 22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2017 CEV Bayanlar Avrup

15 Eylül 2017 16:31

OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA) TVF Başkanı Üstündağ: \"Milli Takımı güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor\" A Milli Bayan Voleybol Takımı, 22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Azerbaycan ve Gürcistan\'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2017 CEV Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesinde düzenlenen kahvaltıda, basın mensuplarıyla bir araya geldiler. Beykoz\'da bulunan Hidiv Kasrı\'nda gerçekleştirilen organizasyona; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, A Bayan Milli Takımı oyuncuları, teknik kadrosu, TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin katıldı. \"MİLLİ TAKIMI GÜÇLÜ RAKİPLER VE ZORLU BİR ŞAMPİYONA BEKLİYOR\" Voleybol camiasının önemli isimlerinden Hakan Dinçay için başsağlığı dilekleriyle konuşmasına başlayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, \"Konumuyla, manzarasıyla, 110 yıllık tarihe sahip, eşsiz mekanda bu kez A Bayan Milli Takımımız için bir araya geldik. Bizi ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BELTUR\'a çok teşekkür ederiz. 20 Eylül Çarşamba günü Azerbaycan\'a gidecek Milli Takımımızı güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor. Grup birincisi doğrudan çeyrek finale çıkarken ikinci ve üçüncüler bir tur daha oynayacak ve bu turun galibi çeyrek finale yükselecek. Grup dördüncüleri ise elenecek. Bizim de hedefimiz grup bir olarak bir üst tura çıkmak. Bu takımın, bu oyuncuların, bu ekibin ülkemize madalya getireceğine inanıyorum. Madalya arayacağız. Final oynayacağız. En iyi dereceyi elde edip inşallah ülkemize döneceğiz. \"TÜRKİYE\'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLERİNDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN\" Voleybolcularımız; bu ülke için, formaları için yapılacak en iyi derece için mücadele edecekler. Türkiye\'nin yüzünü güldüreceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. 16 yıl önce Ankara\'da düzenlenen şampiyonada Sultanlarımız final oynadı. O tarihten itibaren Türkiye olarak Olimpiyat elemeleri de dahil çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Avrupa ve Dünya\'da en iyi organizasyonu yapan bir ülkeyiz. 16 yıl sonra 2019\'da şampiyona 4 ülke ile birlikte gurup karşılaşmaları gerçekleştirilecek, final etapları ise Türkiye olarak biz talibiz. Bu konuda prensip anlaşmasına da vardık. 25 Eylül\'de de Bakü\'de artık son toplantı yapılacak. Sayın Boricic de kendisi açıkladı zaten, Türkiye ev sahipliği yapacak diye. Son olarak bir tek protokolün imzalanması kaldı\" şeklinde konuştu.

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