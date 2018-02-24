T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fikri Işık: ABD'nin kararı bölge barışına açık tehdit

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacak olmasının bölge barışına katkı sunmayacağını belirterek, "Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık

24 Şubat 2018 19:55

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İsrail\'deki ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınacak olmasının bölge barışına katkı sunmayacağını belirterek, \"Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık. Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu o da açık\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri\'ne katıldı. Stantları gezen Işık, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Işık, ABD Büyükelçiliğini\'nin Kudüs\'e taşınacak olmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu, \"Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık. Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu da açık. ABD\'nin aslında uluslararası toplumun bu kadar açık iradesine rağmen, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın açık ve net tavrına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nun bu konudaki açık ve net tavrına rağmen böyle bir kararı alması doğrusu çok üzücü ve esef verici ve gelecek açısından da kaygı verici. Bu karar bölge barışına hiçbir şekilde katkı sunmayacak. Aksine bölgedeki istikrarsızlığı, bölgedeki maalesef mevcut sıkıntıyı daha da arttıracak bir karar. Ümit ediyoruz karardan dönülür. Bu biraz Amerikan iç politikası ile alakalı bir karar aynı zamanda. Maalesef iç politikaların böyle yansımalarını zaman zaman görüyoruz. Bunu da ABD iç politikasının bir yansıması olarak da değerlendiriyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZİZMİTKocaeli DHABAŞBAKAN Yardımcısı Fikri IşıkABD Büyükelçiliği KudüsBölgeBaşbakan Yardımcısı Fikri IşıkUluslararası Fuar MerkeziTrabzon Tanıtım GünleriStantlarıIşıkIşık ABD Büyükelçiliğini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24