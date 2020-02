(Görüntülü Haber) Fikret Orman'dan Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar: "Vardar Ovası'nı çalmayacağız!.." (2)

\'\'Vardar Ovası\'nı çalmayacağız\'\' Orman\'dan Aykut Kocaman\'a: \'\'Sana mı kaldı bunu söylemek\'\' \'\'Tarihe Beşiktaş\'ın malını satan adam olarak geçmek istemiyorum\'\' \'\'Net borcumuz 1.710 milyon TL \'\' \'\'500 bin Dolar\'a aldığımız oyuncuyu 26 milyon Euro\'ya sattık\'\' \'\'Beşiktaş\'ı 2 sene şampiyon yapmış hocasını hep beraber alkışlayalım\'\' \'\'Elimizdeki bütün sermayemiz namus, dürüstlük, çalışma ve Beşiktaş değerleri\'\' ALİ DANAŞ, İSTANBUL -DHA Beşiktaş\'ın 2018 yılı 1. olağan Divan Kurulu toplantısı 2000\'i geçkin üyenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda ilk olarak söz alan Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk kulübün içinde bulunduğu borç durumuna dikkat çekti ve \'hayat bana borcu yönetmenin, varlığı yönetmekten daha zor olduğunu öğretti. Var olan borcu yönetmezseniz elinizdekileri de kaybedersiniz\' diye konuştu. Divan Kurulu Başkanı\'nın ardından Başkan Fikret Orman, Yönetim adına söz aldı ve Siyah Beyazlı kulübün net borcunu 1.710 milyon TL olarak açıkladı. Konuşmasına Afrin Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Mehmetçikleri anarak başlayan Fikret Orman \'\'Sözlerime Afrin Zeytin Dalı Harekatı\'nda ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah\'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bir an önce bu illetten kurtuluruz ve ülkemiz huzura kavuşur\'\' dedi. Yarın ki maçta Vardar Ovası şarkısını çalmayacaklarını da söyleyen Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın dünkü \"Beşiktaş için bu maç ölüm kalım maçı\" açıklamasına da cevap olarak \'Sana mı kaldı bunları söylemek\'\' diye konuştu. Zaman zaman dile getirilen varlık satışı ile borç kapatma yoluna gitme seçeneğini düşünmediklerini söyleyen Orman \'\'Beşiktaş\'ın malını satan adam olarak tarihe geçmek istemiyorum. Gelirlerimizi artırıp borcu döndürmeye çalışıyoruz\'\' dedi. Bayern Münih maçından kırmızı kart görünceye kadar iyi oynadıklarını ve farklı mağlubiyeti beklemediklerini dile getiren Orman Alman ekibini İstanbul\'da yeneceklerine inandığını ifade etti. Bayern Münih karşısında alınan farklı mağlubiyetten sonra Beşiktaş\'ın dağılmasını bekleyenlere de bir mesajı olduğunu söyleyen Orman \'\'Beşiktaş bir mağlubiyetle karışacak bir takım değil. Stadımız olmadan 2 sene şampiyon olduk. UEFA\'da çeyrek finale çıktık. Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan namağlup çıktık. Bunu bu hocamız ve takımımız yaptı. Yine şampiyon olacağımıza inanıyorum. Müsaade ederseniz bunları yapan teknik direktörümüz ve takımımızı hep beraber yürekten alkışlayalım\'\' diyerek Divan Kurulu üyelerine Şenol Güneş ve futbolcuları alkışlattı. Fikret Orman\'ın açıklamaları şu şeklide: \'\'Ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum\'\' \'\'Sözlerime Afrin Zeytin Dalı Harekatı\'nda ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah\'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bir an önce bu illetten kurtuluruz ve ülkemiz huzura kavuşur.\'\' \'\'Tarihe Beşiktaş\'ın malını satan adam olarak geçmek istemiyorum\'\' \'\'Göreve geldiğimiz günde elimizde olan mali durumu unutarak hareket ettiğimiz düşünülmesin. O günlerde senelik cirosunun yarısını faize ödeyen bir kulüp vardı. 70-80 milyon Dolar\'lık bütçenin yarısı haciz davaları, mahkeme masrafları ve faize gidiyordu. Bugünkü duruma da geleceğim. Sürdürülebilir bir borç olsaydı, biz zaten yönetim kurulu olarak burada olmayacaktık. Biz, olağanüstü bir durum olduğu için aday olduk. Biz de bütçeyi büyüterek hareket ettik. Cirodan elde edilecek karla bu borç sarmalından kurtulma şansımız yoktu. Bütçeyi büyüterek hareket ettik. Divan başkanımız gerekirse mülk satalım ve faiz ödemeyelim dedi. Ancak konu, kendi özel şirketimiz olsaydı bunu yapardık. Ancak biz arkadaşlarımla, çevrilmesi imkansız olan borcu çevirip, üzerine stat yapıp, bir de Beşiktaş\'ın malını satan başkan olarak tahine geçmek istemiyorum. Bu durumla ilgili benim bir iradem yoktur. Borcu yüzdürmeye çalıştık.\'\' \'\'500 bin Dolar\'a aldığımız oyuncuyu 26 milyon Euro\'ya sattık\'\' \'\'Diyorlar ki, şu sponsorluk anlaşmasının geliri kullanıldı. Sanki bizden önce böyle bir sponsorluk anlaşması vardı. Biz marka değerini yükselttik. Evet borcumuz var. Ama bu sadece bizim değil, Türk sporunun problemi. Ben ve arkadaşlarım buraya bir tek Beşiktaş\'ın mali problemlerini çözmeye gelmedik. Biz de şampiyonluklar yaşamak ve mutlu olmak için geldik. Bu parayı da biz buluyoruz, biz getiriyoruz. 500 bin Dolar\'a aldığımız bir oyuncuyu, bonuslarıyla birlikte 26 milyon Euro\'ya sattık. Biz de şampiyon olmak istiyoruz. Son 2 senede şampiyonduk, bu sene de olacağız. Rakiplerimizi mart ayında UEFA görüşmeye çağırdı. UEFA rakiplerimizi çok mu özledi de çağırıyor. Bizi neden çağırmıyorlar. FFP için ilk sene Avrupa\'ya gidemediğimizde bizi çağırmışlardı. Hiçbir yerde Beşiktaş\'ın bir futbolcusuna borcu olduğunu duydunuz mu?\'\' \'\'Net borcumuz 1.710 milyon TL \'\' \'\'Transfer yapmadığınız zaman, bana bir sosyal medya hesabından küfür ediyorlar. Bir taraftan cimri oluyoruz, diğer taraftan da Beşiktaş\'ın parasını har vurup harman savuran kişi oluyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olmamın ana sebebi bu. Önümüzdeki aylarda kanun çıkacak ve yasal düzenleme getirilecek. Daralma olacaksa, bütün kulüpler olarak daralma yaşayacağız. Bir rakibiniz var, hiç UEFA\'ya bakmıyor, FFP\'ye bakmıyor ve yüksek bonservisler ödeyerek şampiyonluk yarışına giriyor. Biz kaynak üretirken, rekabet içinde bazı şeyleri yapmak zorundayız. Galatasaray Kulübü\'nün yaptığı gibi gayrimenkul satmak bir yöntem midir, evet yöntemdir. Ancak bizim böyle bir talebimiz yok. Bir yasal düzenlemeyle kulüplerin çatısını düzeltiriz. Türkiye\'deki kulüplerin borçlarının yüzde 80\'i 5 şampiyon takıma ait. Borcumuz 1 milyar 710 milyon TL.\'\' \'\'Bu seneki ciromuzun 1 milyar TL olmasını bekliyorum\'\' \'\'Beşiktaş\'la ilgili bir fikri olan varsa bize söylesin, biz dinlemeye hazırız. Geçen sene futbol yatırımları A.Ş kar etti. Bu sene ki planlarımız da kar edeceği yönündedir. Tabii kur farkında büyük bir dengeleme olmazsa. Ana rakiplerimizin ne kadar büyük zararlar yaşadıklarını, bizim ise kar ettiğimizi bakarsanız görmüş olursunuz. Biz bir aile içinde çalışıyoruz. Memnun olmadığım taraflar da var, bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bütçenin yönetimini, takibini yapacak bir departman kurmaya ihtiyaç var. Bu senenin konsolide cirosunun tahminen 1 milyar TL olmasını bekliyorum. Bütçeden sapmamak için bir mekanizma kurulmasının gerektiğini düşünüyorum. Bunun kontrolünün de divan başkanlığı tarafından yapılmasının benim için sakıncası yoktur.\'\' \'\'Beşiktaş\'ı 2 sene şampiyon yapmış hocasını hep beraber bir alkışlayalım\'\' \'\'Şanssız bir yenilgi aldık. Ummadığımız bir skordu. Çok umutlu gittik. Şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Ben İstanbul\'daki maçta Bayern Münih\'i yeneceğimizi düşünüyorum. Turu kaybetmiş olabiliriz. Biz biraz fazla mütevazı bir toplumuz, hocamız da öyle. Bu hoca, bu takım ve yönetim kurulu, stadı olmadan şampiyon oldu, geçen sene 2. Şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sene UEFA\'da çeyrek finale yükseldi, bu sene Türkiye\'de bir ilki başardı ve gruptan lider çıktı. Beşiktaş camiası bir yenilgiyle çatışacak bir toplum değildir. İnşallah bu sene kazanacağımız şampiyonlukta, herkesin arkasında durmamız lazım. Ben bu şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. 1 yenilgiyle, hem içeride hem de dışarıda konuşmalar başlıyor. Bizim çok önemli bir maçımız var. Bu önemli maça çıkmadan önce, Beşiktaş takımını ve Beşiktaş\'ı 2 sene şampiyon yapmış hocasını hep beraber bir alkışlayalım.\'\' \'\'Elimizdeki bütün sermayemiz namus, dürüstlük, çalışma ve Beşiktaş değerleri\'\' \'\'Dün hocama da söyledim. Elimizdeki bütün sermayemiz, namus, dürüstlük, çalışma ve Beşiktaş değerleri. Beşiktaş yeni hoca arayışında diye haberler çıkmış. Bir basın mensubu, hocayı göndermeye karar verdiğimizi söylüyor. Geçen sene de bunu söylediler ve bu lafların üzerine hocayla 2 senelik kontrat yaptık. Bizim olduğumuz dönemde hangi hocayla sözleşme feshettik. Samet Hoca\'yla sözleşmemizin sonuna kadar gittik, Bilic ile sonuna kadar gittik. Şenol Hocamız ile geçen yaz 2 senelik sözleşme yaptık. Beşiktaş bizim takımımız, hoca bizim hocamızdır. Dünyanın da en dürüst, en namuslu ve çalışkan insanı. Göreceksiniz bu sene de şampiyon yapacak bizi.\'\' \'\'Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıkalım\'\' \'\'Basketbolda Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıkalım. İstanbul\'un en merkezi noktasında salonumuz var. Başarıların geleceğine de inanıyorum. Amatör şubelerde zarar ettiğimizi daha önce söyledim. Kulüpler Birliği\'nde yaptığımız bir çalışma var ve komisyondan geçti. Devletimiz buna büyük destek veriyor. Bu destekle artık zarar edilmeyecek. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem altyapılara hem de amatör şubelere kalıcı yatırımlar yapmaya başlayacağız. Amatör şubelerle ilgili bundan sonraki stratejimiz de tam anlamıyla değişmiştir.\'\' Biz Beşiktaş olarak belli bir büyüklüğe geldik. Her şeyi Beşiktaş ahlakıyla yürütüyoruz. Orada genel futbol ahlakıyla ilgili bir şeyler yapılmalı. Süper Lig\'in de marka değeri yükseltilmeli. Bayern Münih gol attığında rakiplerimiz bazı şarkıları kullandı. Başkanım biz de Vardar Ovası şarkısı yapalım diyenler oldu. Bize yakışır mı bu. Beşiktaş bir rakibimizin yurt dışında kaybettiği maçtan medet umar mı? Bu bize yakışmaz. Hiç kimse unutmasın, ben ve arkadaşlarımın tek sorumluluğu Beşiktaş\'tır. Taraftarlar beni görünce, \"Beşiktaş\'ın haklarını koru başkan\" diyor. Bir algıcı kulüpler var, onlar da Beşiktaş kollanıyor diye algı yapıyorlar. Kollanmak nedir? Bazen ben de sinirlenip bazı şeyler söylüyorum ama neyi çözüyor. Maçtan önce hakemle ilgili açıklama yapılıyor. Neden yapılıyor bu açıklamalar. Algı oluşturmak ve hakemi baskı altına almak için yapılıyor. Bunu biz de yapar mıyız, yaparız. Federasyon başkanına da söyledim bu işe düzenleme getirin diye. 4 takım şampiyonluk yarışında. Hak, Allah\'ın ismidir. Hakem, Hak\'tan gelir, hakim Hak\'tan gelir. Adalet dağıtır. Kimsenin etkisinde kalmayın kardeşim. Birilerinden medet bekleyen namerttir. Aykut Kocaman\'a \'\'Sana mı kaldı bunu söylemek\'\' \'\'Hak, Allah\'ın ismidir. Hakem haktan gelir. Hak adalet dağıtandır. Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim. Bizim kimseden beklentimiz yok, bekleyen namerttir. Algı operasyonları yapılıyor. Rakip takımın hocası, oyuncusu açıklıyor, \'Beşiktaş maçı ölüm kalım maçı\', onu söylemek sana mı kaldı? Niye ölüm kalım maçıymış. 115 senedir maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Bu futbol. Sahadaki insanların sportmenlikten dem vurması gerekirken yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını da dehşetle kınıyorum, ayıp ya..\'\' \'\'Aykut Kocaman\'a ceza vermek için benim hocamı sevk etmeyin\'\' \"Ona ceza verebilmek için benim hocamı da sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle alakalı ne de Türk futboluna zarar verecek bir açıklaması vardır. \'Beşiktaş hocası 6 ay önce milli takımı yönetsin\' deniliyordu. Şimdi başkasına ceza verilecek diye hocamız kullanılacak biri değildir.\"