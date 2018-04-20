(Görüntülü Haber) Fikret Orman: "Özel güvenlik güçleri bizim personelimize saldırıyor"

\"Bu bir kan savaşı değil\"

\"Teknik direktörümüzün başına koltuk atılmış\"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,(DHA)





Beşiktaş Başkanı Fiktret Orman, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ertelenmesi ve yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Çok üzgün olduklarını söyleyen Orman, \"Türk futbolu açısından istenmeyen şeyler. Derbi müsabakaları özellikle Fenerbahçe - Beşiktaş maçları gergin geçiyor. Bizim stadımızda da kırmızı kartlar oldu ama böyle bir güvenlik zaafiyeti olmadı. Bu Fenerbahçe\'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Biz misafiriz. Dünya 3\'üncüsü yapmış bir hocaya yapılanlar üzücü. Hakeme soruyorlar ve hakem de içeri girin diyor. Arada da bir sürü olaylar oluyor. Özel güvenlik güçleri bizim personelimize saldırıyor. Üzülüyoruz. Ligde güzel bir yarışma var. Bunun güzel taraflarını ortaya çıkarmaya çalışacağımıza futbol kamuoyunu soğutuyoruz. Bizim stadımızda böyle şeyler olmuyor. Hocamızın durumu iyi. Önceden de beyin tramvası geçirdiği için ondan korktuk. MR\'ı iyi çıktı. Hocanın morali bozuk. Spor müsabakası için gittik. Üzgünüz. Takımımız stattan çıktı. Yönetici arkadaşlarla konuştuk. Ümraniye\'ye gidiyorlar. Karar Türkiye Futbol Federasyonu\'nun. Şenol Hoca bu akşam burada kalacak. Ailesi burada bir sıkıntı yok. Taraftarlarımız da buraya geliyor ama burası bir hastane burada canıyla uğraşanlar var. Buraya gelmesinler\" açıklamalarını yaptı.



Orman, erteleme kararı ile ilgili ise \"Hukuken ne olacağını bilmiyorum. Federasyon talimatı neyse onu yapacak. Buradan kimseyi yönlendirmek istemiyorum. Yorum yapmayayım. Kararı TFF verecektir\" diye konuştu.



\"BU BİR KAN SAVAŞI DEĞİL\"



Maçın ardıdan Yıldırım Demirören ile görüştüğünü belirten Orman, \"Bu maçlar ilk kez oynanmıyor. Bu bir kan savaşı değil. Futbol oynuyoruz. Kaybedeceğiz ve kazanacağız ama dostluk devam edecek. Spor kamuoyu bunu değerlendirsin. Yıldırım Demirören ile konuştuk. Geçmiş olsun dedi biz de sağ ol dedik. Hepimiz üzgünüz. Ülkenin dışarı verdiği imaj bu olmamalı\" dedi.



\"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN BAŞINA KOLTUK ATILMIŞ\"



Stadyumda olmadığını söyleyen Orman, \"Maçı Ümraniye\'de izledim. Orada ne konuşuldu bilmiyorum ama oyuncularıma sordum, içeri girebilirmiyiz diye sorduk, girin dediler. Teknik direktörün başına koltuk atılmış kafası yarılmış, adamın normal psikoloji ile oynaması mümkün değil\" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise \"Çok üzgünüz. Bunlar futbolun içinde olmaması gereken şeyler\" dedi.