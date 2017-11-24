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(Görüntülü Haber) FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beştepe'de

ANKARA, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

24 Kasım 2017 19:12

ANKARA, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de FIFA Başkanı Gianni Infantino\'yu kabul etti. Önceki gün İstanbul\'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu\'nu ziyaret eden ve Riva Hasan Doğan Tesisleri\'nde incelemelerde bulunan Infantino, dün düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi\'nden sonra önemli açıklamalarda bulunmuştu. UEFA Başkanı olmadığı için kararın kendisine ait olmadığını belirten Infantino, Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını belirtmişti. FIFA Başkanı; futbolu korumak, geliştirmek ve gelirleri artırmak adına çalışmalar yaptıklarını da duyurmuştu. Infantino bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe\'de bir araya geldi. Erdoğan ve Infantino\'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da eşlik etti.

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