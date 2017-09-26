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(Görüntülü Haber) Feyzioğlu ve avukatlardan Baro Başkanı'na saldırı protestosu (2)

VİRANŞEHİR ADLİYESİ'NDE DE PROTESTO ETTİLER Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meslektaşlarıyla birlikte Şanlıurfa Adliyesi önündeki protestonun ardından Viranşehir İlçesi'ne geçti

26 Eylül 2017 03:00

VİRANŞEHİR ADLİYESİ\'NDE DE PROTESTO ETTİLER

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meslektaşlarıyla birlikte Şanlıurfa Adliyesi önündeki protestonun ardından Viranşehir İlçesi\'ne geçti. Kaymakam Ömer Cimşit\'i ziyaret eden Feyzioğlu, daha sonra beraberindekilerle Viranşehir Adliyesi\'ne geçti. Adliye önünde açıklama yapan Feyzioğlu, adaletin tecelli etmesi için mücadele edilmesi gerektiğini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Türkiye\'nin kavga edeceği yerin başka bir yer olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu:

\"Burada geçen hafta polis ve Baro Başkanımız arasında üzücü bir olay meydana gelmiştir. Burada bir gurup polisin çok haksız sözlü ve fiziki tacizine maruz kalmıştır. Bu konuda gerekli suç duyurusu yapıldı. Ancak suç duyurusuyla kalamazdık. Bunu da takip etmek zorundaydık. Bu sebeple buraya gelerek ilgili yetkililerle görüşüp, konunun takipçisi olduğumuzu belirtip, bu olayın peşini bırakmayacağımızı söyledik. Burada bunun altını çizelim. Canı pahasına bu vatanı, bu milleti koruyan polis ve askerlerimizin yanında ve arkasındayız. Öte yandan avukatlar da, bu millet ve devlet için mücadele ediyor. Çünkü adalet mülkün temeli. Yani adaleti sağlayamayan bir devlete ülke temelsiz kalır ve çöker. Dolaysıyla avukatların bulunması etkin görev yapabilmesi kanundaki vazifelerinin engellemeden yerine getirebilmeleri, bu devletin ayakta kalmasının temel şartlarından biridir. Hakim, savcı, avukat  bir ara geldiğinde ancak  adalet sistemi ortaya çıkıyor. Bu sebeple işimizi kimse engellemesin. Şanlıurfa Başsavcısı, Şanlıurfa Valisi, İl Emniyet Müdürü ve Viranşehir İlçe Kaymakamı ile ayrı ayrı görüştük. Bu konuyla ilgili iki müfettişin görevlendirildiğini idari ve adli soruşturmanın etkin bir şekilde tamamlanacağını söylediler. Bizler de tüm ekip arkadaşlarla birlikte takip edeceğiz. Türkiye\'nin kavga edeceği  yer başka yerdedir. Hepimiz aynı gemideyiz. Hep birlikte adaletin tecelli etmesi için mücadele etmeliyiz.\"

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