(Görüntülü Haber) FETÖ'nün TSK yapılanmasında 16 şüpheli adliyede

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan örgütte askerlerden sorumlu abiler ile subay ve astsubaylar olmak üzere 16 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütte askerlerden sorumlu abi olarak bilinen 7 kişi ile subay ve astsubaylar gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 7 abi ile 9 subay ve astsubay olmak üzere 16 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Örgüte üye olmak ve Bylock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilenler arasında bulunan bir kişi, \"Fetöcü olan da kelepçeli, olmayan da\" diye bağırdı. Adliye önünde bekleyen bir kadın ise, \"Yavrum, kaldır kafanı dik dur. Ben iki evladımı asker ettim\" diyerek adliyeye sevk edilen oğluna seslendi.