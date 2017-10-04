(Görüntülü Haber) FETÖ'nün siber şirketine operasyon: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ polisi tarafından düzenlenen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi şirketlerin hard disklerini değiştirerek polisin delil elde etmesini engelledikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye bağlantılı oldukları düşünülen şirketlerin hard disklerinin olası bir polis baskınına karşı bir bilişim şirketi trarafından değiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçene ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Adana ve Gaziantep\'te faaliyet gösteren şirketin ortakları Erkan A., Fedat Ç. ve Adem P.\'yi operasyonla gözaltına aldı. Polisler ayrıca şirketteki çok sayıda dijital verilerin de kopyalarını aldı. FETÖ\'nün siber şirket olarak çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin polisin delil elde etmesini önlemek için harddiskleri değiştirmenin dışında uzaktan bağlantı yöntemiyle de bilgisayarlarda polisin delil olarak kullanabilceği verileri sildikleri iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.