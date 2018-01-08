T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) FETÖ'nün okulunda gizli oda ortaya çıktı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kapanan FETÖ/PDY okulunda 1'i gizli 3 oda bulundu

08 Ocak 2018 21:40

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kapanan FETÖ/PDY okulunda 1\'i gizli 3 oda bulundu. FETÖ tarafından \'Güven Koleji\' adıyla Kemer\'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi. Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi. Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvaletten geçilen gizli bir oda daha bulundu. Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitaplar bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi. BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Binada asılı olan \'Kemer Adliyesi\' tabelası da söküldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHAANTALYA KemerFETÖPDYFETÖKolejiKemerTemmuzGeçenAdalet Bakanı Bekir BozdağTadilatTuvaletlerinOdadaBİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK AdliyeMilli Eğitim MüdürlüğüBinadaAdliyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24