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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması Davası karara bağlandı…

 Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı

10 Şubat 2018 01:43

 Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ\'nün Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'yu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak Mutlu\'nun tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

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