(Görüntülü Haber) FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması şüphelileri adliyede

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9\'u muvazzaf asker, 12 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun FETÖ/PDY\'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9\'u muvazzaf asker, 1\'i KHK ile ihraç edilmiş askeri personel ve askeri okullardan atılan 2 kişinin bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında geçen hafta Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki askeri gemide görevli iken gözaltına alınan astsubay S.S.B. de bulunuyor.