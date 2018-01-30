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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı

30 Ocak 2018 14:09

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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