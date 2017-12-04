(Görüntülü Haber) FETÖ'NÜN İş Dünyası Yapılanması davası…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 7. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 11.00\'da başlayan duruşma işadamı Mehmet Zenginer\'in savunmasını yapması ile devam ediyor.