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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

16 Ocak 2018 22:10

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Kocaeli\'de FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' evlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği \'gaybubet\' evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş\'ta 4, Kocaeli\'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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