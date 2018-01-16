(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Kocaeli\'de FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' evlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği \'gaybubet\' evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş\'ta 4, Kocaeli\'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

