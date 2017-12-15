T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) FETÖ'nün gaybubet evindeki kirli sepetinden binlerce lira ve dolar çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'gaybubet' evlerine yapılan operasyonda, aralarında örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisinin de bulunduğu 6 kişi

15 Aralık 2017 20:46

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'gaybubet\' evlerine yapılan operasyonda, aralarında örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Baskında, kirli çamaşır sepetine gizlenmiş 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ve 4 bin 365 euro ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine yönelik İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkezli Manisa, Kütahya, Burdur ve Uşak\'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Terör örgütünün, mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu \'gaybubet\' adı verilen 7 eve yapılan baskında Erhan Güler, Fatma Taşdemir, örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisi Hüseyin Kuş, örgütün para kasası olarak bilinen Kütahya sorumlusu Mustafa Öner ile Erkan Karademir ve Fatma Karademir gözaltına alındı. Evlerden birinde yapılan aramada, banyodaki kirli çamaşırların bulunduğu sepette 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ve 4 bin 365 euro ele geçirildi. Aramada ayrıca, örgüt mensuplarının kullandığı belirlenen 3 sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Antalya\'ya getirilen şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYA Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYManisaBaskındaTLAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYEmniyeti KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAntalyaManisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24