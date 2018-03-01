T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'Bursa gaybubet evleri sorumlusu' ile eşi yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün kadın üyeleri tarafından kullanılan 'gaybubet evlerinin sorumlusu' Meryem G

01 Mart 2018 17:15

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün kadın üyeleri tarafından kullanılan \'gaybubet evlerinin sorumlusu\' Meryem G. ile eşi Ömer G. yakalandı. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ\'nün kentteki \'gaybubet evleri\'ne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan kadın şüphelilere kiralık ev bulmak ve örgüt tarafından gönderilen paralar ile bu kişilerin ev ihtiyaçlarını karşılamakla suçlanan Meryem G. ve eşi Ömer G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çift, \'terör örgütü üyesi olmak\' ve \'terör örgütüne destek sağlamak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHABURSAFETÖPDYMeryemGözaltınaBursaEmniyet Müdürlüğü KaçaklıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüFETÖOperasyonda FETÖEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24