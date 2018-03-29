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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'Burdur imamı' tutuklandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 'Burdur imamı' olduğu iddiasıyla Kütahya'da yakalanıp, gözaltına alınan Rıdvan Ön, getirildiği Burdur'da mahkemece tutuklandı

29 Mart 2018 20:40

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - FETÖ/PDY\'nin \'Burdur imamı\' olduğu iddiasıyla Kütahya\'da yakalanıp, gözaltına alınan Rıdvan Ön, getirildiği Burdur\'da mahkemece tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi öncesi örgütün \'Burdur imamı\' olduğu öne sürülen Rıdvan Ön, 22 Mart günü Kütahya\'da yakalanıp, Burdur\'a getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcı tarafından sorgulanan Rıdvan Ön, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla tutuklandı. Rıdvan Ön, Burdur Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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