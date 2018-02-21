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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün asker yapılanmasında gözaltına alınan 16 kişi adliyede

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2018 14:50

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla Niğde merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Şanlıurfa, Kayseri, Nevşehir, Diyarbakır, Giresun, Bursa, Karabük, Yalova, Hatay ve Kırıkkale\'de 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4’ü daha önce mahkeme tarafından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

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