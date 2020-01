(Görüntülü Haber) FETÖ'den yakalanan öğretmen çift, ikinci kez hakim karşısında

KAYSERİ, (DHA) - OSMANİYE Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulanan KHK ile ihraç edilen ve Kayseri\'de saklandıkları evde yakalanan öğretmen S.O. ve eşi N.O., dün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nde SEGBİS\'ten ifadeleri alınamayınca bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Kayseri polisi, Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulanan, Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edilen S.O. ve eşi N.O., çiftinin Kayseri\'de saklandığını tespit etti. Dün, saklandıkları eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, S.O. ve eşi N.O.\'yu gözaltına aldı. S.O.\'nun üzerinde A.C. adına kayıtlı sahte kimlik bulundu. TEM şubesinde alınan ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen çift, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Osmaniye Sulh Ceza Mahkemesi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi\'ndeki (SEGBİS) arıza nedeniyle dün ifadesi alınamayan çift, bugün geçirildiği sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.