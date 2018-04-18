T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) FETÖ'den açığa alınan yüzbaşı, askerlik şubesi önünde intihar etti

    Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K

18 Nisan 2018 12:26

 

 

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi\'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi\'nde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.\'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İZMİRFETÖPDYFatih UğurAskerlikBaşkanıSağlıkUğurYapılanAdli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24