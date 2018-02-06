(Görüntülü Haber) FETÖ'cü diye işten çıkarılan güvenlik görevlilerinin 'kimlik' isyanı (1)

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Havalimanı\'nda, FETÖ/PDY ile bağlantılı sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 306 güvenlik görevlisi, haklarında takipsizlik kararı verilmesine rağmen valilik tarafından el konulan güvenlik kartlarını alamadı. Antalya Havalimanı\'nda taşeron şirket üzerinden güvenlik görevlisi olarak çalışan 306 kişi, 2014 yılında sosyal ve özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle sendikaya üye olmak istedi. Havalimanında bazı güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine 306 kişi, e-devlet üzerinden Pak İş Sendikası\'na üye oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenen Pak İş Sendikası kapatıldı. Sendika üyesi 306 güvenlik görevlisi, FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle güvenlik kimlik kartlarına el konulup 19 Ekim 2014 tarihinde tazminatsız işten çıkarıldı. Terör örgütüyle irtibatları olduğu iddiasıyla savcılığa sevk edilen 306 güvenlik görevlisinin tamamı hakkında, yürütülen soruşturma ve inceleme sonunda \'takipsizlik\' kararı verildi. Karara rağmen Antalya Valiliği\'nden kimlik kartlarını alamayan güvenlik görevlileri, hak mücadelesi veriyor. FETÖ\'NÜN \'BYLOCK\' TUZAĞINI ORTAYA ÇIKARAN AVUKATA KOŞTULAR Çaldıkları tüm kapıların yüzlerine kapandığını aktaran güvenlik görevlileri, son çare olarak FETÖ\'nün örgüt içi haberleşme programı Bylock için kurduğu tuzağı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş\'tan destek istedi. Aktaş, tüm güvenlik görevlileriyle tek tek görüşerek durumlarını inceledi. Tamamı hakkında savcılığın takipsizlik kararı verdiğini doğrulayan Avukat Aktaş, “Bu arkadaşlarımız havalimanında güvenlik görevlisiyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası güvenlik kimlik kartları ellerinden alınarak işten atılmıştır. Tabi süreç adliyeye geliyor ve savcılık haklarında bir soruşturma yapıyor. Soruşturma sonunda hepsine takipsizlik kararı veriliyor. Geçen süreye rağmen gerek valilik tarafından kimlik kartları gerekse işe iadeleri gerçekleşmedi. Bu insanların FETÖ ile alakaları olmadığı halde kimlik kartları verilmiyor. Bu insanlar asgari ücretle çalışan işçilerdi. Sendikaya üye olmaları nedeniyle mağdur olanların bir an önce mağduriyetleri giderilmeli\" dedi. \'ANTALYA VALİLİĞİ KİMLİK KARTLARINI İADE ETMELİ\' Kamu çalışanlarının FETÖ soruşturmasının ardından OHAL komisyonlarında aklanıp işlerine geri dönebildiklerine dikkati çeken Aktaş, “Ancak özel sektörde çalışanların OHAL komisyonuna gitme şansı yok, KHK\'dan da yararlanamıyorlar. Bu olaya özgü olarak idarenin bir karar alma yetkisi var. Öncelikli olarak Antalya Valiliği güvenlik kimlik kartlarını iade etmelidir. Bu anlamda valiliğin bir girişimde bulunması gerekir\" diye konuştu. Güvenlik görevlisiyken bir anda işsiz kalan Hazar Demirak (39), emekliliğine az bir zaman kala beş parasız ortada kaldığını söyledi. E-devlet üzerinden adresini dahi bilmedikleri sendikaya üye olduklarını ifade eden Demirak, “Çalışma şartlarımız çok ağırlaşmıştı. İzinsiz ve ikramiyesiz çalışıyorduk. Taşeron şirket işleri bu duruma getirince biz de hakkımızı aramak adına e-devlet üzerinden topluca sendikaya üye olduk. Darbe girişimi sonrasında telefonumuza gelen bir SMS ile işlerimizden olduk. İşten çıkarılma nedenimize 29 kodu (İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile feshedilmesi) verildi. Bu nedenle gittiğimiz yerlerde iş vermiyorlar. Direkt yüzümüze söylüyorlar. Özel güvenlik kimlik kartlarımız Antalya Valiliği tarafından iptal ettirildi. Haklarımızın ve kimliğimizin geri verilmesini istiyoruz\" dedi. BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN EVİNİ VE ARACINI SATTI İşten çıkarılmasının ardından uzun süre iş aradığını ancak bulamadığını belirten Serdar Dönmez ise zor günlerden geçtiğini, biriken borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyledi. Annesinin evini, ağabeyinin de aracını sattığını dile getiren Dönmez, “Çok zor durumlar yaşıyorum. Borçlarım nedeniyle annemin evini ağabeyimin arabasını satmak zorunda kaldım. İcra mahkemeleri açıldı. 40 yaşından sonra iş bulmak zor oluyor. Ağır beden işçisi olarak iş bulabildim. Devletimizin haklarımızı iade etmesini kimlik kartlarımızın iadesini istiyoruz\" diye konuştu. Hasta kızına yalnız başına bakan Neşe Arda (42) ise FETÖ\'cü damgası yediklerini söyledi. İş için gittiği yerlerden eli boş döndüğünü belirten Arda, “Kızım epilepsi hastası ve ben iş bulamıyorum. Kızımın tedavisiyle uğraşırken bir de maddi sıkıntıya girdik. Yalnız başıma kızımla yaşıyorum ve sadece ben çalışabiliyordum. İcralık olmak üzereyim. Güvenlik kartımın iadesini istiyorum. Kartımı geri alırsam ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapmaya devam edebilirim\" dedi.