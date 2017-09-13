(Görüntülü Haber) FETÖ yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun yapan 3 kişi tutuklandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, \'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi\' yalanıyla dolandırdıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.



Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı tespit edilen Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş\'ı (18) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toz ve Alaş ile birlikte hareket ettiği belirlenen Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir\'de gözaltına alındı.



Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL\'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, \'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi\', \'FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi\' gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya’da emekli olduktan sonra Foça\'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL\'nin üzerinde para aldığı ifade edildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı ifade edildi.