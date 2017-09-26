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(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi komisere tatil için geldiği Bodrum'da gözaltı

Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma sırasında meslekten ihraç edilen komiser F

26 Eylül 2017 20:17

Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma sırasında meslekten ihraç edilen komiser F.D. gözaltına alındı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı olan meslekten ihraç komiser F.D., gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevliyken ihraç edilen ve Bodrum\'da tatile geldiği öğrenilen F.D.\'nin, \'ByLock\' kullandığının belirlendiği kaydedildi. \'FETÖ\'ye üye olmak\' suçundan gözaltına alınan F.D.\'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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