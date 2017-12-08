(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi havacı askerlerden 20'si adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Hava Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden sorguları tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün \'mahrem imam\'larının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı.
Gözaltına alınan 64 şüpheliden sorguları tamamlanan 20 şüpheli, bugün Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.