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(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 22 öğretmen adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da polisin Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 22 öğretmen adliyeye sevk edildi

17 Ocak 2018 17:19

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da polisin Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 22 öğretmen adliyeye sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 20’si meslekten ihraç edilmiş, 2’si halen görevde olan 22 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nde 5 gün süresince sorgulanan 22 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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