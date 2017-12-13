(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 22 havacı askerler adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Hava Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden son olarak sorguları tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün \'mahrem imam\'larının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı. Gözaltına alınan 64 şüpheliden 1\'i Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 20 şüpheli, geçen 8 Aralık\'ta adliyeye sevk edildi ve bunlardan 10\'u tutuklandı, 10\'u da adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Dün de 21 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan 16\'sı tutuklandı, 5\'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'nde son olarak, gözaltında bulunan ve sorgulamaları tamamlanan 22 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki nedeniyle Eskişehir Adalet Sarayı çevresinde polisler geniş güvenlik önlemi aldı.