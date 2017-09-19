(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 16 kişi adliyeye gönderildi

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PYD soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan farklı meslek gruplarına ait 3\'ü kadın 16 kişi sorgularının tamamlanması ardından sağlık kontrolü için Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.



