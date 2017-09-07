(Görüntülü Haber) FETÖ sanığı profesör: Türkiye'nin işlerine karışmaya başlayınca Gülen'den soğudum

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 15 Temmuz sonrası FETÖ operasyonunda gözaltına alınmadan önce delilleri üniversite kampüsündeki çöp kutusuna atarken görüntülenen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç\'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Tanç, \"Fetullah Gülen\'e karşı belirli tarihten sonra düşüncelerim değişti. Kendisi yurt dışından Türkiye\'nin işlerine karışmaya ve Türkiye aleyhine beyanatlarda bulunmaya başladı. Bunları görünce bu şahıstan soğumaya başladım\" dedi. 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrası Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi 60 yaşındaki Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç, 21 Temmuz 2016\'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tanç\'ın fakültedeki çalışma odasında yapılan aramada, bilgisayar kasasının yerinde olmadığı belirlendi. Üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gözaltına alınmadan önce Halil İbrahim Tanç\'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü ve flash bellekleri de çöpe attığını tespit etti. Bunun üzerine Tanç\'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden götürdüğü bilgisayar kasasına ulaştı. Ekipler, aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash bellek ele geçirdi. Kanun Hükmündeki Kararname ile meslekten ihraç edilen Halil İbrahim Tanç hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Delilleri yok etme anları saniye saniye kaydedilen Halil İbrahim Tanç hakkında \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ikinci celsede tutuklu sanık Halil İbrahim Tanç ile avukatı Timurhan Gür hazır bulundu. Halil İbrahim Tanç, örgüt lideri Fetullah Gülen\'e karşı belirli tarihten sonra düşüncelerinin değiştiğini iddia etti. \'İKİ SEBEPTEN SOĞUDUM\' İki sebepten dolayı düşüncelerinin değiştiğini anlatan Tanç, \"Dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanımız kendisini net ve samimi olarak Türkiye\'ye dönmesi konusunda davet etti. O da gelmeyeceğini söyledi. Diğer sebep olarak kendisi yurt dışından Türkiye\'nin işlerine karışmaya ve Türkiye aleyhine beyanatlarda bulunmaya başladı. Bunları görünce bu şahıstan soğumaya başladım ve o zamana kadar ki samimiyetim yok oldu. Ben üst düzey vatan sevgisi olan biriyim. Kesinlikle bu vatan hainleriyle birlikte olmam söz konusu değildir\" diye konuştu. \'OĞLUNUN FETULLAH ADINI DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİ\' Sanık avukatı Timurhan Gür ise dosyadaki gizli tanığın net bir tarih ve eylem tarif edemediğini söyledi. Gür, \"Sanığın oğlunun adı Muhammet Fetullah Tanç olmasına rağmen söz konusu duruma karşı tepki duyduğu için çocuğuna söyleyerek ismini değiştirmesini söylemiştir. Bu dahi düşüncesini göstermektedir. Sanığın polislerin müdahalesi esnasında yırtmaya çalıştığı hiçbir örgütsel bağı olamayan, dini açıdan tutulan belgelerdir. Bunun dışından özel önem atfedecek maddi konuya sahip değildir\" dedi. Mahkeme heyeti, Halil İbrahim Tanç\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.