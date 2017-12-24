(Görüntülü Haber) FETÖ propagandası iddiasıyla gözaltına alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - SOSYAL medya üzerinden aktif olarak Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Göksel A. gözaltına alındı.



Kayseri\'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden aktif olarak FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen işsiz Göksel A.(35), evinde yakalandı. Gözaltına alınan Göksel A. sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirildi. Sosyal medya paylaşımlarının kendisine ait olmadığı söyleyen Göksel A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.