(Görüntülü Haber) FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 esnaf adliyeye gönderildi

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA) KAYSERİ\'de FETÖPDY\'nin sohbet toplantılarına katılıp, örgüte bağış topladıkları iddia edilen ve 3 gün önce altına alınan 8 esnaftan 4\'ü sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü( KOM) tarafından geçtiğimiz cuma günü FETÖPDY üyelerine yönelik yapılan operasyon kapsamında, örgütün Kayseri kent merkezindeki evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına katılan, örgüte himmet, burs, bağış yardım adı altında finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.K., H.Ö., M.A., M.T. ve M.T. operasyonla gözaltına alınmıştı. KOM\'da 3 gün sonra ifadelerinin alınması tamamlanan esnaflardan sorgusu biten H.K., M.A. M.T. ve M.T Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından Nöbetçi mahkemeye çıkarıldı