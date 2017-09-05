(Görüntülü Haber) FETÖ mağduru Astsubay üniformasını giyeceği günü bekliyor

Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)- FETÖ/PDY kumpası sonucu ordudan ayrılmak zorunda kalan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Timi\'nde (MAK) Piyade Astsubay Başçavuş Fırat Çavdı (39) Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak geçimini sağlıyor. Çavdı, tekrar üniformasını giyeceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Fırat Çavdı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Timi\'ndeki görevine dönüp üniformasını tekrar giyeceği günü bekliyor. Yüksek Disiplin Kurulu\'na çıkarılarak \'TSK\'nın şeref ve haysiyetini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, Türk toplumunun örf adet yapısına uygun yaşamamak, içki ve kumara düşkünlük ve ahlaksızlık\' suçlamalarıyla 2014 yılında re\'sen emekli edilen Çavdı, hayatına devam edebilmek için güvenlik görevlisi sertifikası aldı. Göltürkbükü Mahallesi\'nde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıp ailesine bakan Çavdı, \"Benim yerim Türk Silahlı Kuvvetleri ve ben üniformamı dolaptan çıkaracağım günü bekliyorum\" dedi. ÜNİFORMASINI GİYİCEĞİ GÜNÜN HAYALİYLE YAŞIYOR Üniformasının hazır bir şekilde beklediğini belirten Fırat Çavdı, \"Hava Kuvvetleri Komutanlığı MAK ekibinde başarılı bir Astsubay olarak görev yapıyordum. FETÖ tertiplenmesine girmedim diye, reddettim diye beni kibarca kapının önüne koydular. Bunun adına da re\'sen emekli dediler. Bu süreçten sonra hayata tutunabilmek için gittim güvenlik sertifikası aldım. Şu an Bodrum\'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Normal şartlarda bir MAK ekibinin yetişmesi devlete tam 1 milyon dolara mal oluyor. Ben vatanımı, milletimi, devletime hizmet etmem gerekirken, Bodrum\'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim yerim Türk Silahlı Kuvvetleri ve ben üniformamı çıkaracağım günü bekliyorum. Üniformamı ütüledim dolabımdan çıkaracağım günü bekliyorum, o günün hayaliyle yaşıyorum\" dedi. \"KENDİ PERSONELLERİNİ YERİMİZE KOYDULAR\" TSK\'da 16 yıl görev yaptığını belirten Çavdı, \"1998 yılında Hava Kuvvetleri\'ne girdim. Daha sonra MAK sınavlarına katıldım. MAK ekibine girdim. Yaklaşık 12 yıl görev yaptım Hava Kuvvetleri MAK ekibinde daha sonra bu FETÖ tertiplenmesini kabul etmediğim için, karşı çıktığım için, bizim gibi başarılı personelleri hassas yerlerdeki personelleri alıp, kendi personellerini yerimize koydular. Bizi ise kapının önüne koydular. Bunun adına da re\'sen emekli dediler. Aslında emekli filan değiliz\" dedi. \"ÖLÜMDEN DÖNDÜM, GÖREVİME GERİ DÖNDÜM\" Meslek yaşamında başına gelen olayları da anlatan Çavdı, bir helikopter kazasında ölüm tehlikesi geçirdiğini, mesleğine aşık olduğu için görevine geri döndüğünü söyledi. Çavdı, \"Türkiye\'nin gözbebeği bir kurumdur, bir birimdir. Tüm savaş şartlarında arama kurtarma görevi icra eden bir birimdir. İki yıl boyunca eğitim aldıktan sonra MAK olabiliyorsunuz ve bu eğitimleri başarıyla bitirmeniz gerekiyor. Kurbağa adam, paraşüt, dalgıç, arama kurtarma, ilkyardım ve bunun gibi komando temel, komando ihtisas kurslarını da başarı ile bitirip, bundan sonra anca olabiliyorsunuz. Ben de Türkiye\'deki diğer arkadaşlarım gibi MAK ekibine katıldım. 2002 yılında helikopter kazası geçirdim. Ben mesleğime o kadar aşık bir insanım ki 2002\'deki helikopter kazasında beni öldü diye çıkardılar helikopterin içinden. Ben bir yıllık tedavi sürecinden sonra emekliliği teklif ettikleri halde, ben görev aşkın da olduğum için tekrar eski görevime döndüm. Emekliliği reddettim. 12 yılın sonunda ben bir FETÖ tertiplenmesi içinde olmadım diye beni ayırdılar\" dedi.