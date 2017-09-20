(Görüntülü Haber) 'FETÖ destekleyicisi olabilir' denilerek açığa alındı

Ersin ERCAN- Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU Vergi Dairesi Müdürlüğü\'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 55 yaşındaki Sabahattin Yavaş, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet aleyhinde yaptığı siyasi içerikli paylaşımlar ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yazıları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Valilik kararıyla açığa alındı. Açığa alınma yazısında Yavaş\'ın FETÖ/PDY destekleyicisi olabileceği belirtildi. Hemen ardından Yavaş hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\' iddiasıyla başlatılan yargı soruşturmasında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcının kararı ardından görevine dönmeyi bekleyen Yavaş\'a, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan dava açıldı.



Aynı zamanda Türk Büro Sen Bolu Şube Başkan Yardımcısı olan 30 yıllık kamu personeli Sabahattin Yavaş, Facebook sayfasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet aleyhinde yaptığı siyasi içerikli paylaşımlar nedeniyle Maliye Bakanlığı müfettişlerince 2014 ve 2015 yıllarında 2 soruşturma geçirdi. İsimsiz ve imzasız şikayet dilekçeleri üzerine yapılan soruşturmalarda Yavaş hakkında suç unsuruna rastlanmadı ve işlem yapılmadı. Müfettiş raporunda yer verilen 2015 yılındaki şikayet dilekçesinde Sabahattin Yavaş\'ın, Bolu\'da şube kurma aşamasında olan Büro Memur Sen\'in önündeki en büyük engel olduğu, bu yüzden görevinden alınarak aynı göreve Memur Sen işyeri temsilcisinin getirilmesinin istenmesi dikkat çekti.



VALİLİK KARARIYLA AÇIĞA ALINDI



15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 40 gün sonra 26 Ağustos tarihinde Yavaş hakkında aynı siyasi içerikli paylaşımları ve darbe girişimine ilişkin yazıları nedeniyle Başbakanlık genelgesi ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında disiplin soruşturması başlatıldı. Yavaş, soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımları nedeniyle FETÖ/PDY müzahiri (destekleyicisi) olabileceği düşünülerek Vali Aydın Baruş imzasıyla açığa alındı.



SAVCILIK: KOVUŞTURMAYA YER YOK



Ardından Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunulan Yavaş hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcı, Bylock kullanmadığı gibi örgütle hiçbir bağlantı ve yakınlığı tespit edilemeyen Yavaş\'ın, sosyal medyadaki tüm paylaşımlarının FETÖ/PDY dahil diğer cemaat ve benzeri yapılara karşı içerik taşıdığına dikkat çekerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.



\'CUMHURBAŞKANINA HAKARET\' SUÇUNDAN DAVA



Savcının 28 Şubat 2017 tarihindeki kararı ardından görevine dönmeyi bekleyen Yavaş hakkında bu kez Bolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan dava açıldı. 8 Ağustos 2017 tarihli iddianamede Yavaş\'ın 7 Ağustos ve 29 Eylül 2016 tarihlerinde yaptığı paylaşımların suç unsuru içerdiği ifade edilerek, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret teşkil eden isnatlar içerdiği gibi bu sözler eleştiri ve düşünce özgürlüğü kavramları ile açıklanamaz\" denildi.



YAVAŞ: SİYASİ BASKI SONUCU MAĞDUR EDİLDİM



Aralık ayında hakim karşısına çıkacak olan Yavaş, iddianamede 7 Ağustos ve 29 Eylül 2016 olarak belirtilen söz konusu siyasi içerikli paylaşımları, Recep Tayyip Erdoğan\'ın başabakanlığı döneminde yaptığını öne sürdü. Yavaş, 29 Eylül 2016\'da görevde olmadığına da vurgu yaparak, \"Ben o tarihte açıktayım. Disiplin soruşturması kapsamında açığa alınmışken Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşım yapabilir miyim? İddianamede belirtilen paylaşımların hepsi de 2014 ve 2015 yıllarında soruşturma geçirmeme neden olan paylaşımlar ve müfettişler benim suçsuz olduğuma kanaat getirerek herhangi bir cezai işlem yapmadı. Ben savcılık soruşturmasından sonra göreve dönmeyi beklerken haksız yere suçlanıyorum\" dedi.



Yavaş, valiliğin bir siyasi partinin ve sivil toplum örgütünün söylemleri ve baskılarıyla kendisini mağdur ettiğini, Memur-Sen\'in kurumdaki sendikal faaliyetlerine engel olduğu düşünülerek siyasi baskılar sonucu 13 aydır açıkta olduğunu savundu.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise \"Sabahattin Yavaş isimli kamu personeli sosyal medyada, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik hakaret niteliği taşıyan paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Valiliğimizce 26 Ağustos 2016 tarihinde görevden uzaklaştırılmış ve \'Cumhurbaşkanına hakaret\' iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle göreve iade işlemi yapılmamıştır. Sabahattin Yavaş hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca düzenlenen iddianame ile \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan kamu davası açılmış olup kovuşturma süreci devam etmektedir\" denildi.



