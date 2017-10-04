(Görüntülü Haber) Fethiye'de terör operasyonu: 7 gözaltı (2)

KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEKLERDİ Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) Muğla\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilip, gözaltına alınan 7 kişinin, ortalığı kan gölüne çevirme hazırlığında oldukları ortaya çıktı. 4\'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'na canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları anlaşıldı. Şüphelilerden 3\'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bir aydır teknik takibe alındıkları öğrenilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormalık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de belirtildi. Şüphelilerden 3\'ünün ise terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı. Polis ve jandarmanın, soruşturmayı genişleterek sürdürdükleri öğrenildi.