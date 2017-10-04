T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fethiye'de terör operasyonu: 7 gözaltı (2)

KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEKLERDİ Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilip, gözaltına alınan 7 kişinin, ortalığı kan gölüne çevirme hazırlığı

04 Ekim 2017 18:56

KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEKLERDİ Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) Muğla\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilip, gözaltına alınan 7 kişinin, ortalığı kan gölüne çevirme hazırlığında oldukları ortaya çıktı. 4\'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'na canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları anlaşıldı. Şüphelilerden 3\'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bir aydır teknik takibe alındıkları öğrenilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormalık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de belirtildi. Şüphelilerden 3\'ünün ise terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı. Polis ve jandarmanın, soruşturmayı genişleterek sürdürdükleri öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAN GÖLÜNEAKGÜNMUĞLA DHA Muğla SeydikemerPKKDoğuGüneydoğu AnadoluCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTemmuzMuğla TicaretSanayi Odası Konferans SalonuBirKınık MahallesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24