(Görüntülü Haber) Fethiye'de orman yangını (2)

ERGÜN TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alındı. Fethiye İlçesi Yanıklar Mahallesi\'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda bugün saat 15.40 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, \"Yangına 2 tane uçak, 4 tane helikopter, 12 tane arazöz, 50 yangın işçimiz müdahale etti. Nihayet kontrol altına alabildik. 10 dönüm alan zarar gördü ama can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. Rüzgar şiddetli olmasa bu kadar da büyümezdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu anda bir bilgi yok. Jandarma ekiplerimiz onun araştırmasını yapacaklar\" diye konuştu.