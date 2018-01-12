T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fethiye'de ölü caretta bulundu

FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE'de balıkçılar tarafından ölü 'caretta caretta' bulundu

12 Ocak 2018 22:09

FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de balıkçılar tarafından ölü \'caretta caretta\' bulundu. Olta yuttuğu belirlenen caretta caretta\'nın suda boğularak öldüğü belirlendi. Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Körfezi\'nde balıkçılar tarafından ölü careta caretta bulundu. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek, yetiştin deniz kaplumbağası, çapa yardımıyla balıkçılar tarafından sudan çıkartılarak tekneye alındı. Balıkçılar, misina yuttuğu belirlenen deniz kaplumbağasını karaya götürüp, durumu merkezi Ortaca İlçesi\'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) bildirdi. DEMAMER görevlileri, 70 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki, 1 ay önce öldüğü sanılan deniz kaplumbağasını incelenmek üzere teslim alıp götürdü. Deniz kaplumbağasının ilk belirlemelere göre olta yuttuğu, kollarına dolanan misina nedeniyle boğularak telef olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE Muğla DHA FETHİYEOltaBugünFethiye KörfeziBalıkçılarOrtacaDeniz Kaplumbağaları Araştırma KurtarmaRehabilitasyon Merkezi DEKAMERDEMAMERDeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24