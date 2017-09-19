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(Görüntülü Haber) Fethiye'de 62 kaçak yakalandı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 12'si çocuk toplam 62 yabancı uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

19 Eylül 2017 16:30

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na kaçmaya çalışan 12\'si çocuk toplam 62 yabancı uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG 65 sahil güvenlik botu, rutin denetimleri sırasında, Faralya Mahallesi\'nin 5 mil açığında bir motoryattan şüphelendi. Sahil Güvenlik botu yaklaştığı sırada dümen kıran ve harekete geçen 15 metre uzunluğundaki \'K.Eylül\' adlı yat, sabit noktada daireler çizmeye başladı. Hareket halindeki yata, bugün saat 06.00\'da güçlükle çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, kamaralarda 12\'si çocuk, 25\'i kadın 62 kaçak bulunduğunu gördü. Kaçakların 1\'nin İran, 4\'ünün Yemen, diğerlerinin ise Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak, eşlik edilen yat ile birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.

KAPTAN KAÇAKLARIN ARASINA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Yatın kaptanını tespit etmek için kaçakların ifadesine başvuruldu. Çelişkili ifadeler üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanın kaçakların arasına karışmış olma ihtimalini araştırmaya başladı. Kaptanın tespit edilmesi için soruşturma sürerken, kaçakların kimlik tespitinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği kaydedildi.

 

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