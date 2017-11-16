(Görüntülü Haber) Festival sponsorlarına plaket

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) YEDİNCİ Malatya Uluslararası Film Festivali\'ne sponsor olan firmaların temsilcilerine plaket töreni düzenlendi. Bir otelde düzenlenen plaket törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, jüri üyeleri, film yönetmenleri ve çok sayıda oyuncu katıldı. Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, film festivalini güzel hale getiren katılımcılara teşekkür ederek, Bu sene gerçekten şahsım adına festivali çok olumlu buldum. Sinema salonlarının tıklım tıklım olması belki bir çok filme izleyicilerin girememesi, kuyrukların oluşması buda film festivalinin yerel manada kabul gördüğünü artık izlendiğini, takip edildiğini biliyoruz dedi. Konuşmaların ardından 7\'nci Uluslararası Malatya Film Festivali\'ne sponsor olan firmaların yetkililerine, protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.