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(Görüntülü Haber) Ferhat Göçer, konserde rahatsızlanan hayranına müdahale etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat İlçe belediyesi tarafından ırmak üzerinde yaptırılan yaya köprüsünün açılışına katılan Ferhat Göçer, baygınlık geçiren hayranına sahneden inerek acil müdahale yaptı

16 Eylül 2017 20:52

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçe belediyesi tarafından ırmak üzerinde yaptırılan yaya köprüsünün açılışına katılan Ferhat Göçer, baygınlık geçiren hayranına sahneden inerek acil müdahale yaptı. Göçer, \"25 yıl doktorluk yapmanın sonucu bu. Ne gerekiyorsa yaptık. Endişelenecek durum yok\" dedi.

Manavgat Belediyesi tarafından Manavgat Irmağı üzerine yaptırılan ses, su ve ışık gösterisinin aynı anda yapılabildiği yaya köprüsünün açılışı davetliler ve büyük bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışta gerçekleştirilen ses, su ve ışık gösterilerini vatandaş hayranlıkla izledi. Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, ilçede hayal ettiklerini bir bir hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

SAHNEDEN İNİP MÜDAHALE ETTİ

Yaya köprüsünün açılışında sahneye çıkan şarkıcı Ferhat Göçer, birbirinden hareketli ve duygulu parçalarla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Asıl mesleği doktorluk olan ve geçen günlerde Sağlık Bakanlığı danışmanlığına atanan Ferhat Göçer\'in konseri sırasında baygınlık geçirerek yere yığılan 45 yaşındaki Kenan Akmansoy\'ın durumunu fark etti. Ferhat Göçer, sahneden inerek Akmansoy\'un yanına gitti. Ferhat Göçer, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

\"25 YIL DOKTORLUK YAPMANIN SONUCU\"

Hastanın nabzını kontrol eden Göçer, kötü bir durum olmadığını, kalabalık ve sıcak nedeniyle ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceğini söyleyerek sahneye yeniden döndü. Göçer, \"Allah\'a şükür ki bir sıkıntı yok. Sağlıkçı arkadaşlarımız ve başkanımız müdahale ediyorlar. 25 yıl doktorluk yapmanın sonucu bu. Ne gerekiyorsa yaptık. Endişelenecek durum yok\" dedi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanın önemli bir sağlık sorunu bulunmadığını Ferhat Göçer\'den öğrenen Başkan Şükrü Sözen ve konsere gelenler, Göçer\'e alkışla teşekkür etti. Başkan Sözen, daha sonra Akmansoy\'la ilgilenerek ambulansla hastaneye gönderilmesini sağladı. Hastanede de Kenan Akmansoy\'un önemli bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtilerek taburcu edildi.

 

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