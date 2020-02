(Görüntülü Haber) Fener Rum Patriği Bartholomeos, Mudanya'da ayin yönetti

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, eskiden Aya Yorgi Kilisesi olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan ayini yönetti.



\'Aya Yorgi\' adıyla bilinen en eski kiliselerden olan ve bugün kültür merkezi olarak hizmet verilen Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa Metropoliti Elpidophoros Lambrimiadis, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ve Yunanistan’ın Nea Mudanya bölgesinde yaşayan Yunanlardan oluşan kafile katıldı. Mudanya’da, Ortodoks dünyasının önemli merkezlerinden olan, eski kilise Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı ayini İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.



Ayin sonrası konuşan Bursa Metropoliti Lambrimiadis, Mudanya\'da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:



”Mudanya, barışın ve kardeşliğin başkenti olarak ilan edilmişken, biz de dedik ki \'Bu barışa ve kardeşliğe katkıda bulunalım\'. İki yaka belediye başkanları anlaşmışlar ve bu inisiyatifi başlatmaya karar verdiler. Biz de bunun dini boyutunu eklemek istedik; çünkü her millette olduğu gibi bizler de dinimize bağlıyız. Barışın dini boyutunu eklemek istedik. Müslümanlar dinlerine ve camilerine nasıl bağlılarsa Hristiyanlar da kiliselerine bağlılardır. Bugün bu tarihi bir gün olduğu için Patrik\'imizin de burada bulunmasını istedik. Bugün burada bu tarihi mekanda bir aradayız ve ayinimizi gerçekleştireceğiz. Bizlere bu etkinliğimiz için izinleri veren tüm yetkili makamlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Valiliğimize, Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz’a ve özellikle de Mudanya, Tirilye ve Kumyaka halkına teşekkür ediyoruz. Bizleri bağırlarına bastılar, sevgilerini gösterdiler ve misafirperverliklerini hep gösterdiler, halen de göstermekteler. Ön yargılar yıkılıyor. İki halk arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağları güçlendiriliyor. Bu nedenle de çok mutluyuz. Mudanya ilçesinde bulunmaktan son derece mutluyuz. Barışın egemen olduğu dünyada kardeşçe yaşamak en güzel şey.”



\'HER İKİ BELEDİYE ARASINDA SEVGİ SAYGI VAR\'



Yunanistan’ın Nea Mudanya Belediye Başkanı Emmanuil Karras ise ”Çok duyguluyum; çünkü bilindiği gibi mübadeleden sonra buradan göç eden Rumlar, bizim bölgemize, Kaldikidi Nea Mudanya’ya yerleşti. Bugün iki belediye başkanı arasında büyük sevgi, saygı, muhabbet ve iş birliği var. Bu nedenle de Mudanya’ya gelmekten ve burada bulunmaktan ötürü çok mutluyuz. Ayrıca özellikle 96 yıl aradan sonra bu anlamlı binada eski Aya Yorgi Kilisesi\'nde ayin yapıyoruz. Dualarımızı edeceğiz, çok mutluyuz” dedi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da konuklarını barış ve kardeşliğin başkenti Mudanya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bizim dünya barışına, barışın ve kardeşliğin başkenti olarak vermek istediğimiz katkı; bu. Her alanda eğitim, kültür ve sanatta barışın olması, savaşların son bulması tek dileğimizdir. Mudanya’dan haykırdığımız, sonsuza dek barış haykırışımızın tüm dünyada yankılanıp, karşılığını görmesi bizi mutlu etmektedir. Mudanya olarak buna elimizden gelen katkıyı veriyoruz” diye konuştu.