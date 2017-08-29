(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'nin yeni transferi Luis Neto İstanbul'da

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA - FENERBAHÇE\'nin transferi için görüşmelere başladığı Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, San Petersburg\'dan İstanbul\'a geldi. Özel bir Havayolu şirketiyle Rusya\'nın San Petersburg kentinden İstanbul Atatürk Havalimanı\'na saat 01.00 sıralarında gelen 29 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe idari ekibinden Baturalp Soydaş karşıladı. Pasaport kontrolünden geçen futbolcu sarı lacivertli taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayarak bol bol fotoğraf çekildi. NETO: SONUNDA GELDİM Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Neto, \"Görüşmeler bitti ve sonunda geldim. Giuliano\'yu takımımdan tanıyorum. Burası için güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve buradaki maceram mutlu bir şekilde başlar. Görüşmeler sırasında Bruno Alves ve Raul Meireles\'ten bilgi aldım.\" dedi. Bir grup Fenerbahçeli taraftarından karşılanan Neto kendisine tahsis edilen özel bir araca binerek Havalimanı\'ndan ayrıldı. Portekizli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçecek. 2013\'te 6.5 milyon Euro karşılığında Siena\'dan Zenit\'e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.