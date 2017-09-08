(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'nin yeni forveti Janssen İstanbul'da

\"Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum\" Fenerbahçe Kulübü\'nün prensip anlaşmasına vardığı Tottenham Hotspur\'un golcü futbolcusu Vincent Janssen, İstanbul\'a geldi. Saat 12:30\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Hollanda Milli Takımı\'nın forvet oyuncusunu bir grup Sarı-lacivertli taraftar tezahüratlarla karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Vincent Janssen, \"Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum\" dedi. Taraftara da mesaj veren Janssen, \"Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım\" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe\'nin kiralamak istediği 23 yaşındaki golcü oyuncu ile görüşmelere İstanbul\'da devam edilecek.