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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli taraftarların Alex de Souza heyecanı

    Uğur DEMİRKIRDI - ALİ DANAŞ - İBRAHİM ALİOĞLU - İSTANBUL / DHAFenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'yı görmek isteyen yüzlerce taraftar, D&R mağazasına akın etti

14 Mart 2018 18:53

 

 

Uğur DEMİRKIRDI - ALİ DANAŞ - İBRAHİM ALİOĞLU - İSTANBUL / DHAFenerbahçe\'nin efsane isimlerinden Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza\'yı görmek isteyen yüzlerce taraftar, D&R mağazasına akın etti.

Dün akşam İstanbul\'a gelen Alex de Souza, Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi\'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Alex\'i görebilmek için saatler öncesinde alışveriş merkezine gelerek sıraya girdiklerini ifade eden Sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla Brezilyalı yıldıza sevgi gösterilerinde bulundular.

 

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