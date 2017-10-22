(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na doğru yola çıktı

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30\'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe\'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu\'na doğru yola çıktı. Sarı-lacivertli taraftarları 35 otobüs Türk Telekom Stadyumu\'na götürürken, otobüse binişte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tüm sarı-lacivertli taraftarlar aramadan geçirilirken, Passolig kart ve bilet kontrolü yapıldı, Passolig kartı olmayanlar otobüse alınmadı.