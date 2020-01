(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli Giuliano: "Performansımdan memnunum"

\"Galatasaray\'ın kaybetmesi bizim için iyidir\"





Hakan TARHAN - Cüneyt CENGİZ - İSTANBUL / DHA





Fenerbahçe\'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, Süper Lig\'de sonuna kadar şampiyonluk yarışını kovalamak istediklerini söyledi.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giuliano, kendi performanslarının yeterli olması durumunda diğer takımlara bakmadan başarılı olabileceklerine inandığı belirtti.



Ligde lider durumda olan Galatasaray\'ın güçlü bir takım olduğunu belirten Giuliano, \"Puan farkını biraz azalttık. Kendi işimize bakmalıyız. Kendi maçlarımızı kazanırsak, sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde oluruz. En büyük rakibiniz bir akşam önce kaybettiği zaman bizim için iyi oluyor ama kendimize bakmalıyız. Motivasyon rakiplere değil kendimize bağlı olmalı. Galatasaray\'ın kaybetmesi bizim için iyidir. Galatasaray önceki haftalarda kaybedince kazanamıyorduk ve bu bir işe yaramıyordu. Öncelikle bizim kazanmamız lazım\" şeklinde konuştu.



\"SEZON BAŞINDA TAKIMDA BERABERLİK GÖRÜNTÜMÜZ YOKTU\"



Brezilyalı Giuliano, sezon başında takımda birlik beraberlik görüntüsünün olmadığını, ancak ilerleyen haftalarda ve özellikle Demir Grup Sivasspor karşısındaki maçta iyi bir performans ortaya koyduklarına dikkat çekti.



Futbolun takım oyunu olduğunu hatırlatan sarı lacivertli futbolcu, \"Sezonun başında burada eksiklerimiz vardı. Sezon başında birlik beraberlik görüntümüz yoktu. Son maçta ise birbirimize daha yakın olduğumuzu gördük. Bunu sezon başında başaramamıştık. Biz bu görüntüyü sürdürürsek başarımız devam eder. İyi performansımızın temel noktası buydu. Herkes, her şeyini sahada vermeye çalıştı. Gelişme dönemimiz devam ediyor. Son maçtaki görüntüyle sahaya çıkarsak iyi skorlar almaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.



Osmanlıspor\'la Ankara\'da 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra soyunma odasında futbolcular olarak bir toplantı yaptıklarını belirten Giuliano, \"Tüm oyuncular o toplantıda ne düşünüyorsa söyledi. Herkes, ne kadar rahatsız edici bir durumda olduğumuzu gördü. Neleri değiştirebiliriz, bunu düşündük. Milli takımlardan döndüğümüzde herkeste farklı bir duruş olduğunu gördük. Bunu aldığımız galibiyetle gösterdik. İyi bir sonuç aldık. Sadece bu maçla kalmamalı. Önümüzdeki maçları da kazanmalıyız\" değerlendirmesinde bulundu.



Bu hafta deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçının değerlendiren Giuliano, \"Çok zor bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Bizim oraya gittiğimizde tek amacımız galibiyet olacaktır. O statta kazanamama serisini kırarsak ligin geri kalanı için bize fazlasıyla özgüven olacaktır\" dedi.



\"ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM\"



Giuliano, Süper Lig\'de şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:



\"Sezon uzun bir maraton. Sezona nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Sezon sonu geldiğinde benim performansımı daha net değerlendiririz. Şu ana kadar baktığımda kendi performansımdan memnunum. 11 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptım. İyi bir performans ortaya koydum. Kendimi geliştiriyorum. Takım olarak da her geçen gün daha iyi oluyoruz. Takımda hala adaptasyon sürecimin devam ettiğini düşünüyorum. Şu ana kadar görüntümden mutluyum. Sezonun kalan kısmında daha fazla gol atıp asistler yaparak takıma katkı sağlayacağım.\"



Guliano oynadığı mevkiiyle ilgili bir soruya da, \"Daha merkezde görev almayı tercih ediyorum. Burada Giuliano\'nun hoşlandığı pozisyon vardır, bir de takımın hayrına olacak bir pozisyon. Takımın iyiliğini düşünen bir hoca var. Onun kararlarına her zaman saygı duyarım. Kenara yakın bir pozisyonda görev alıyorum. Takım için bu iyiyse benim için yeterlidir. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Nerede oynarsam oynayayım en iyisini vermeye çalışıyorum. Tercihim merkezde oynamak ama bunun bir önemi yok\" şeklinde cevap verdi.



Demir Grup Sivasspor karşısında 3 gol kaydeden Roberto Soldado\'nun performansını değerlendiren Giuliano, \"Soldado bu yüzden geldi. Takıma gol katkısı versin diye. Çok mutlu oldum performansından. Attığı gollerle son maçta fark oluşturdu. Takım için nasıl önemli olduğunu gösterdi. Geri kalan haftalarda onun golleri bizim için önemli olacaktır\" dedi.



Son hafta attıkları ikinci gol sırasında rakip ceza sahası içinde ve çevresinde 10 kişiyle bulunmalarının sorulması üzerine Giuliano, \"Maç berabereydi ve hücum etmek zorundaydık. Ne kadar kalabalık ceza sahasına girerseniz gol atma şansınız o kadar artar. Biz bu ruhu gösterdik. Sadece yenik ve berabereyken bu olmamalı. Biz maçın her anında ceza sahasında olmalıyız\" cevabını verdi.



\"LUCESCU BİR ŞEY SÖYLÜYORSA ANLAMI VARDIR \"



Giuliano, geçen sezon Zenit\'te birlikte çalıştığı A Milli Futbol Takımı\'nın teknik direktörü Mircea Lucescu\'yla ilgili soruları da yanıtladı.



Giuliano şunları söyledi;



\"Lucescu özel sevgi duyduğum biri. Onunla bir yıl çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok zeki. 40 yılın üzerinde futbolun içinde. O bir şey söylüyorsa anlamı vardır. Onun dedikleri her zaman kıymetlidir. Türk Milli Takımı\'nda zorlu bir hedef başarmaya çalışıyordu. İstediği gibi sonuç alamadı. Ona inanıyorum. Yapacaklarıyla Türkiye\'yi yukarılara çıkaracaktır.\"



Türkiye\'ye gelmeden önce sadece Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini takip ettiğini belirten Giuliano, Türkiye\'de en çok sevdiği şeyin ise kebap yemek olduğunu söyledi.