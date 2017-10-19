(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli futbolcular, derbi öncesi basın toplantısı düzenledi (1)

Hasan Ali Kaldırım: \"Kazanmak için sahada olacağız\" \"Galatasaray maçı bu kez daha da önemli\" Josef de Souza: \"Farklı bir maça çıkacağız\" \"Bu derbi bambaşka\" Roberto Soldado: \"Maçın öneminin farkındayız\" \"Tansiyonu yüksek bir maç olacak\" Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe\'nin, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı mücadele öncesi, sarı-lacivertli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza ve Roberto Soldado, basın mensuplarının karşısına çıktı. KALDIRIM: \"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ\" Kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Hasan Ali Kaldırım, puan farkını kapatmak zorunda olduklarını dile getirdi. Hasan Ali\'nin açıklamaları şu şekilde: \"Derbi haftası sadece biz oyuncular için değil, sizler için de özel. Hazırlıklarımız iyi ve yoğun bir şekilde geçiyor. Aradaki puan farkı bizim açımızdan derbiyi daha da önemli hale getirdi. Puan farkını kapatmak zorundayız. Galatasaray taraftar desteğini arkasına alacaktır. Atmosfer derbilerde özel oluyor. Kazanmak için sahada olacağız. Daha önceden yaptık, yine yapabiliriz. Bu doğrultuda takımımız adına en iyisini yaparak, kazanmaya çalışacağız. \"GALATASARAY MAÇI BU KEZ DAHA DA ÖNEMLİ\" Takım arkadaşlarımıza derbiyi anlatmamıza gerek yok. Herkes dünya çapında derbi olduğu için bu maçın önemini biiliyor. Hocamız ve bizler yine de yardımcı olmaya çalışıyoruz ve atmosferi anlatıyoruz. Özelikle idmanlarda herkesin isteği ve arzusu üst düzeyde. Herkes derbinin bilincinde. Sezon başında aramıza katılan çok isim oldu. Takıma ve ülke futboluna alışmaları zaman aldı. Bu süreçte bireysel hatalar da oldu. Sezonun ilk bölümünde puan farkı da biraz açıldı. Galatasaray maçı her zaman önemli ama bu puan farkından dolayı daha da önemli hale geldi. 1 ay önce bu organizasyonu duydum. Bu konu hakkında araştırma yaptım, bilgi aldım. Bu organizasyonu başlatan Juan Mata ile iletişime geçtim, aralarına katılacak olmamdan dolayı bana teşekkür etti. Futbol, dünya çapında çok büyük güce sahip. Buradaki amaç da ekip halinde aynı projeye beraber yardım etmek. Türkiye\'den de bu kampanyaya katılan ilk oyuncu oldum. Umarım bu organizasyon gün geçtikçe daha da büyür ve herkes katılım gösterir.\" SOUZA: \"FARKLI BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ\" \"Farklı bir maça çıkacağız\" diyen Josef de Souza ise, \"Tüm Türkiye\'de hayat duruyor. Türkiye\'nin en büyük derbi maçını oynayacağız. Zorlu bir karşılaşma olacak ve deplasmanda oynayacağız. Puan farkını azaltmaya ihtiyacımız var. Galibiyete büyük ihtiyaç duyuyoruz. Çok iyi hazırlanmış bir şekilde oraya gideceğiz. İyi bir hafta geçiriyoruz. Maç maç üzerine katıyoruz. Umuyorum Malatya maçına başladığımız gibi başlar ve taraftarlarımıza rahat bir karşılaşma izletebiliriz. Tek dileğimiz galibiyet ve iyi bir futbol\" diye konuştu. \"BU DERBİ BAMBAŞKA\" Bu derbinin yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan Josef, \"Dil sebebiyle Soldado, Giuliano, Neto, Isla ve Kameni\'ye derbi hakkında bilgiler verebiliyorum. Derbinin büyüklüğünü ve atmosferini arkadaşlara anlatmaya çalıştım. Örenğin Barcelona - Real Madrid maçı oynamış Soldado bu derbinin büyüklüğünü yaşamış biri. Diğer arkadaşlarda ben de kariyerimde derbiler oynadık. Ama bu derbi bambaşka. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Dünya\'nın en büyük derbilerinden. Sadece futbol değil, tutku olarak da son derece önemli maça çıkacağımızı biliyorum. Beşiktaş maçı öncesinde o maçın önemini arkadaşlara anlatmıştım ama Galatasaray maçıyla kıyası olmaz demiştim. Umuyorum iyi bir maç çıkarırız, her şeyden öte galibiyetle döneriz\" dedi. SOLDADO: \"MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ\" Son olarak söz alan Roberto Soldado ise, \"Tüm oyuncular olarak maçın öneminin farkındayız. Bu maç fikstürde bakılacak ilk maç. 3 puan çok önemli. Bu 3 puan, 3 puandan daha fazlasını ifade edecek. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve galibiyet serisine bir halka eklemek istiyoruz. Final gibi bir maç. Puan farkını azaltmak bizim elimizde. Rakibin zorlu fikstürü var. İyi çalışıyoruz, galibiyetle dönmek istiyoruz. Kendimize ve kalitemize inanıyoruz\" ifadelerini kullandı. \"TANSİYONU YÜKSEK BİR MAÇ OLACAK\" Derbide tansiyonun yüksek olacağını söyleyen Soldado, \"Josef\'in de söylediği gibi hepimiz derbiler oynadık. Bu maçların nasıl yaşandığını biliyoruz ama Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tutku anlamında farklı bir derbi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gerekli bilgiler bana aktarıldı. Tansiyonu yüksek bir maç olacak. Bizim için en önemlisi galibiyet. Josef ve H. Ali\'nin daha önce başardıklarını bende başarmak istiyorum. Umarım derbilerde gol atarak bende onları yaşadığı mutluluğun aynısını yaşayabilirim\" diyerek sözlerini noktaladı.