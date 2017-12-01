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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'den Düzce'de 10 okula basketbol potası  

Tezcan SOLMAZ  DÜZCE, (DHA) Düzce'de, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün '1907 Okula 1907 Pota' projesi kapsamında 10 okulda yaptırdığı basketbol potalarının açılışı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı

01 Aralık 2017 22:17

Tezcan SOLMAZ  DÜZCE, (DHA)
Düzce\'de, Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün \'1907 Okula 1907 Pota\' projesi kapsamında 10 okulda yaptırdığı basketbol potalarının açılışı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım\'ın katıldığı törenle açıldı.
Aziz Yıldırım, önce Vali Zülkif Dağlı\'yı makamında ziyaret etti. Yıldırım, ardından Mustafa Kemal Ortaokulu\'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Törende konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Mithat Yenigün, Çocuklarımıza, ailelerimize hizmet etmek, onların yetişmesini sağlamak ve yetiştikleri zaman da ülkeye hizmet için yarış halinde olmalarını istiyoruz. Düzce\'de 10 okula yerleştirilen potaların açılışı için geldik. Bu potalardan faydalanarak çocuklarımızın basketbola sevgisi artacaktır. Ülke ve yurt dışında başarılarını görerek gururlanacağız dedi.
Ardından, potaların açılışı yapıldı. Öğrenciler gösteri maçı yaparken, Başkan Aziz Yıldırım ise öğrencilerden gelen bayrak ve formaları imzaladı.

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