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(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor (2)

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

23 Şubat 2018 20:28

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde hazırlanan sarı-lacivertliler idmana ısınma hareketleri ile başladı. 5\'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman dar alanda pas trafiği ile devam etti. 30\'uncu dakikadan sonra antrenmanın basına kapanan bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcuların Beşiktaş derbisinin taktik çalışmasını gerçekleştirdikleri bildirildi. Bu arada sakatlığı devam eden Vincent Janssen çalışmaya katılmazken, kasığında ağrısı bulunan Valbuena bugünkü idmanda yer almadı. Valbuena\'nın yarınki çalışmada takıma dahil olacağı bildirildi.

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