(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Gerekeni yapacağım"

\"Bu kadar bireysel hatayı oyuncu grubunun kaldırma lüksü yok\"

\"Kendi adıma bu süreçteki durumun faturası bana ait. Ben de gerekenini yapacağım\"





\"Oyun ve antrenmanlar açısından burayı kurgulayan benim. Bu tespiti yaptıktan sonra kendime dönüyorum; esas en büyük hata benim\"





Ercan ATA - ANKARA / DHA





Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1\'lik eşitlikle biten Osmanlıspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, istifa edeceğinin sinyallerini verdi.



Kocaman\'ın açıklamaları şöyle;



\"Geçen haftaki senaryonun skor anlamında benzerini yaşadık. 11 hafta, 17 puan. Fenerbahçe için çok kabul edilebilir bir durum değil. Ciddi bir başarısızlık. Genel durum tespiti böyle. Ortada bir başarı varsa, başarı herkesindir. Başarısızlık varsa, başarısızlıkta herkesindir. Başarısızlık herkesin derken, payın büyüğünü önce kendi adıma sonra futbolcu grubuna çıkarmakta fayda var.



Belki bu seviyedeki takımların ve oyuncuların; 3-4 yılda toplam yapabilecekleri sonuca etki eden vahim hata toplamı; 11 haftaya, Vardar maçlarını da eklemek lazım. 13 haftaya sığdırdık. Bu kadar bireysel hatayı oyuncu grubunun kaldırma lüksü yok. Bugünkü maçta bunu çok net gösterdi. Kendi adıma bu süreçteki durumun faturası bana ait. Ben de gerekenini yapacağım.



Bu kulüp, bu takım; bizim takımımız ve bizim kulübümüz. Bize çok şey verdi. Doğru olan, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmektir.



(Ali Yıldırım ile maçtan sonra bir) Toplantım olmadı. Hiç kimseyi görmedim.



Bugüne kadar kendi doğrularımızla buraya geldik. Uygularımızın doğru sonuç vermediğini gördük. Şunu lütfen düzeltelim; bu bir suçlama değil, tespit. Bu seviyedeki oyuncuların bu kadar vahim hata oranı normal değil. Bu hatalar skorlara etki etti mi? Evet, etti. Bu da doğru. Oyun ve antrenmanlar açısından burayı kurgulayan benim. Bu tespiti yaptıktan sonra kendime dönüyorum; esas en büyük hata benim. Bu kadar. Bu hatanın da bu seviyede bir karşılığı var. Söylediğim çok açık. Oyunculara söylediğim, onlara bunu yüklüyorum anlamında değil. Bu bir tespit. Bu seviyede bu kadar hata olması ihtimal içinde değil ama oldu.



Çok net, gerekeni yapacağım.\"