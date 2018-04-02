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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a taraftar desteği

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)   Kayserispor taraftarı yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını yapan Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundu

02 Nisan 2018 01:03

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)


 

Kayserispor taraftarı yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını yapan Kayserispor\'a moral ziyaretinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftası kapanış maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor son antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını takip etmek için Kayserispor Kadir Has Tesisleri\'ne gelen yaklaşık 300 taraftar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Taraftar her futbolcuyu tek tek çağırarak alkışladı. Taraftarın teknik direktör Marius Sumudica ve Fenerbahçe maçında kaleyi koruyacak olan genç kaleci Vedat Karakuş\'a özel ilgisi olduğu gözlendi. Antrenmanın son kısmında meşale yakan sarı - kırmızılı taraftarlar fırsat buldukça futbolcularla fotoğraf çekildiler.

BAKAN ÖZHASEKİ\'DEN KAYSERİSPOR\'A ZİYARET

Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki\'de taraftarlarla birlikte tesislere gelerek antrenmanı takip etti.

Bakan Özhaseki, tesislere girişte Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlarla ayaküstü sohbet eden Özhaseki kulüp yetkilileri ve taraftarlarla birlikte antrenmanın yapıldığı alana gelerek çalışmayı takip etti. Kulüp yetkililerinden bilgi alan Özhaseki, teknik direktör Marius Sumudica ile kısa süre sohbet etti.

 

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