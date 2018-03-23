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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe kafilesi Bolu'da çiçeklerle karşılandı

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) - BOLUSPOR ile hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe kafilesi Bolu'ya geldi

23 Mart 2018 18:21

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) - BOLUSPOR ile hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe kafilesi Bolu\'ya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu\'nda bu akşam 18:00\'da oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı- lacivertli ekibi, bir grup taraftar Bolu\'da bulunan otelin girişinde coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'a ve kaptan Volkan Demirel\'e çiçek verip diğer futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

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